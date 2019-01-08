Теннисистка Блинкова вышла во второй круг турнира в Хобарте

Россиянка Анна Блинкова в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Хобарте встречалась с представительницей Китая Чжан Шуай, посеянной под третьим номером. Теннисистка из России сумела добиться победы в трех партиях со счетом 6:2, 0:6, 6:2.

Во втором раунде турнира в Австралии Блинкова сразится с румынской спортсменкой Ириной-Камелией Бегу.