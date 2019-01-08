Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" обыграть в гостях "Филадельфию"

Матчем между "Сент-Луис Блюз" и "Филадельфия Флайерз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Блюзмены" на выезде взяли верх над хозяевами льда со счетом 3:0. Российский форвард гостей Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой.

Она оказалась для него 12-й в нынешнем сезоне. Всего на счету россиянина стало 24 (12+12) очка. Также за победителей отличились Брэйден Шенн и Дэвид Перрон, отправивший шайбу уже в пустые ворота.

Vladimir Tarasenko had scored against every team except one.



Until now. #stlblues pic.twitter.com/cdbsv0fXLU — St. Louis Blues (@StLouisBlues) 8 января 2019 г.

"Сент-Луис" сумел уйти с последнего места в Западной конференции. Он занимает 14-ю строчку, набрав 38 очков после 40 игр. "Филадельфия" расположилась на 15-й позиции в Восточной конференции с 36 баллами после 42 встреч.

В другом матче дня "Нэшвилл Предаторз" оказался сильнее "Торонто Мэйпл Ливз" в гостях со счетом 4:0.