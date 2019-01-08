Рублев стартовал с победы на теннисном турнире в Сиднее

Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге турнира ATP в австралийском Сиднее сумел обыграть француза Люку Пуя, посеянного под шестым номером. Для этого россиянину понадобилось провести два сета, в которых он оказался сильнее соперника со сетом 6:2, 6:3.

В следующем раунде против Рублева на корт выйдет японский теннисист Есихито Нисиока.