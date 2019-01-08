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8 января 201906:41 Александр Билибов

Российская военная полиция патрулирует зону безопасности на севере Сирии

Российская военная полиция начала патрулировать зону безопасности в сирийском Мембидже на севере страны. Служба организована на участке протяженностью 27 километров. Местные жители проявляют уважение: российские военные помогли принести мир в регион.

Краткий инструктаж — и расчет российской военный полиции направляется на маршрут патрулирования. Сегодня он впервые проходит вдоль тыловой границы так называемой зоны безопасности вблизи города Мембидж.

Еще полторы недели назад эту территорию занимали курдские отряды самообороны. Но в конце декабря прошлого года представители курдов и официальный Дамаск заключили между собой соглашение, по которому сюда вошла сирийская армия. Наша военная полиция следит здесь за выполнением этих соглашений и обеспечивает общую безопасность в этом районе.

Маршрут патрулирования проходит сразу через несколько сел. И в каждом колонну российских военных полицейских непременно приветствуют местные жители. Сирийцы уже давно знают: российские триколоры на автомобилях — верный знак того, что скоро в их края вернется мир. Авторитет наших военных полицейских среди местных всегда был высок, причем относится это даже к тем, кто выступал против официального Дамаска. Именно патрули военной полиции весной прошлого года первыми вошли в город Дума в Восточной Гуте — при том, что там еще находились боевики.

А позже, в августе, впервые с момента начала гражданской войны в Сирии российские военные полицейские осуществили совместное патрулирование с силами ООН вдоль так называемой линии "Браво" — восточного предела демилитаризованной зоны у Голанских высот, на границе Сирии и Израиля.

Теперь в их зоне ответственности появился еще один уголок Арабской республики, над которым снова — спустя долгие годы — развевается сирийский флаг. "Сегодня приступили к патрулированию зоны безопасности в районе населенного пункта Мембидж и его окрестностях, — рассказывает Юсуп Маматов, представитель военной полиции. — Задача — обеспечить безопасность в зоне ответственности, контролировать положение и помещение вооруженных формирований".

Итог первого дня патрулирования — все прошло по плану и без происшествий. Отныне подразделения российской военной полиции будут находиться в этой части Сирии на регулярной основе.

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