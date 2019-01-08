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Франция. Протесты "желтых жилетов" 1 час назад

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8 января 201907:05

Премьер-министр Франции заявил об ужесточении наказаний для "желтых жилетов"

Участников протестов во Франции будут наказывать жестче, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. Уже готовится новый закон, по которому манифестанты будут нести еще и персональную материальную ответственность за погромы во время демонстраций.

Субботние акции протестов "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября, напоминает телеканал "Россия 24". За это время экономика страны понесла многомиллионные убытки. Изначально демонстранты выступали против повышения цен на топливо. Позже стали требовать отставки президента Эммануэля Макрона.

На этой неделе, как заявил французский премьер, за порядком в Париже и других городах будут следить примерно 80 тысяч сотрудников служб безопасности.

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