Тайна акустических атак раскрыта: американских дипломатов донимали сверчки

Американских дипломатов на Кубе атаковали сверчки. К такому выводу пришли ученые, которые выясняли природу акустических атак на сотрудников дипмиссии США.

В 2017 году более двадцати человек в американском посольстве в Гаване стали жаловаться на головную боль, плохой сон и проблемы со слухом. В Госдепартаменте предположили, что дипломатов атаковали специальными приборами, передает телеканал "Россия 24". Однако какими именно, не выяснили до сих пор. Расследование все еще продолжается.