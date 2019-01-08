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8 января 201907:32

Тайна акустических атак раскрыта: американских дипломатов донимали сверчки

Американских дипломатов на Кубе атаковали сверчки. К такому выводу пришли ученые, которые выясняли природу акустических атак на сотрудников дипмиссии США.

В 2017 году более двадцати человек в американском посольстве в Гаване стали жаловаться на головную боль, плохой сон и проблемы со слухом. В Госдепартаменте предположили, что дипломатов атаковали специальными приборами, передает телеканал "Россия 24". Однако какими именно, не выяснили до сих пор. Расследование все еще продолжается.

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