Токио готов предложить Москве отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

Токио готов предложить Москве отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам. Этот документ будет предложен вместе с мирным договором.

Отказ от взаимных компенсаций зафиксирован в совместной советско-японской декларации от 1956 года, напоминает РИА Новости. Но японская сторона считает, что это относится лишь к военному периоду и компенсациям за ущерб, вызванный военными действиями. То, что действие документа может распространяться и на Курильские острова — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — Токио ранее не признавал. Япония называет эти острова своими "северными территориями".

Они считались "незаконно оккупированными" Россией. Из-за этого с них были переселены японские граждане, что нарушило их право собственности на землю. Токио рассматривает возможность компенсации ущерба этих граждан за счет казны, без требований возмещений от России.

В чем могут заключаться требования компенсации со стороны России, в Токио не уточняют.

14 ноября 2018 года Путин и Абэ на встрече в Сингапуре договорились ускорить переговоры по мирному договору между Россией и Японией. Ранее Япония заявляла, что мирный договор не будет подписан до тех пор, пока Россия не вернет спорные острова. Однако сейчас Токио пошел на уступки.