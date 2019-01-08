Военные взяли контроль над мексиканскими нефтезаводами Pemex

В Мексике контроль над заводами по переработке нефти Pemex взяли военные. Четыре тысячи солдат и морских пехотинцев обеспечат безопасность на фоне серьезных перебоев с поставками бензина.

В правительстве заявляют, что мера вынужденная: она необходима для борьбы с воровством из трубопроводов. С этой же целью перекрыли несколько крупных подземных артерий. Теперь топливо доставляют меньшими объемами, в автоцистернах. Это уже привело к тому, что в нескольких штатах бензин закончился. А на заправках собрались километровые очереди, передает телеканал "Россия 24".