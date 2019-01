Эксперты в США составили список худших ВВС мира: в антирейтинг попала и Украина

Эксперты американского портала We Are The Mighty составили список из 10 стран с худшими ВВС. Туда вошла и Украина, расположившись на шестом месте, между Ираном и Пакистаном. Эксперты отметили, что Киев располагает устаревшей техникой – большая часть самолетов была произведена еще в СССР. Техника, доставшаяся Украине после распада Союза, морально устарела и нуждается в ремонте.

Кроме того, летный состав украинских ВВС плохо подготовлен, а самолеты получают плохое техническое обслуживание. Отмечается и "безрассудство" летчиков.

Портал отмечает, что украинская авиация на Донбассе либо убивала мирных жителей, либо теряла самолеты на заданиях, при этом противодействовать ополченцам ВВС не могли. При этом самолеты падали и без помощи противника: так, в 2018 году произошло крушение Су-27, в результате которого погиб американский пилот. Эксперты вспомнили и трагедию 2002 года, когда Су-27 упал на толпу зрителей во время авиашоу во Львове. Тогда погибли 83 человека.

В антирейтинг попали также Греция, Канада, Китай, КНДР, Мексика, Саудовская Аравия, Сирия, передает РИА Новости.