Передача Ковальчука не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче с "Сан-Хосе"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Сан-Хосе Шаркс" на своем льду одержал победу над "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 3:1.

В составе проигравших результативную передачу отдал российский нападающий Илья Ковальчук. Всего в нынешнем сезоне на его счету 19 (7+12) очков в 34 матчах.