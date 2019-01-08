В Гонконге загорелся нефтяной танкер

У берегов гонконгского острова Ламма на борту нефтяного танкера произошел взрыв и пожар. Над судном поднимаются клубы черного дыма.

В результате происшествия по меньшей мере один человек погиб, еще трое числятся пропавшими без вести.

"Предварительное расследование показало, что на судне был взрыв, и несколько человек упали в воду", — сообщили в местной полиции.

В настоящее время к месту ЧП стянуты все экстренные службы, ведется поисково-спасательная операция, передает РИА Новости.