В Турции начался суд по делу об убийстве российского посла

В Турции сегодня начинается судебный процесс по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, передает телеканал "Россия 24". Рассматривает дело Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.

Дипломат был застрелен 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Сразу после совершения преступления он был убит представителями правоохранительных органов.

Обвинения в убийстве Карлова предъявлены 28 подозреваемым, часть из которых являются бывшими полицейскими. Среди обвиняемых и оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен. По мнению следователей, именно его группировка организовала покушение.

Непосредственно на скамье подсудимых находятся 18 обвиняемых, включая одну женщину, из них четверо участвуют в заседании по прямой трансляции из тюрем в разных регионах Турции, где они находятся в заключении.