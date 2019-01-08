В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей

На одну из начальных школ Пекина совершил нападение неизвестный мужчина. Ранения получили 20 детей. Все пострадавшие направлены в ближайшую больницу. По мнению медиков, угрозы для их жизни нет.

Сам нападавший задержан. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют его личность и устанавливают мотивы преступления, передает РИА Новости.

Аналогичное нападение произошло в октябре в китайском городе Чунцин. Тогда пострадали 14 воспитанников детского сада.