Касаткина и Александрова покидают турнир в Сиднее

В австралийском Сиднее стартовал турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), призовой фонд которого составляет более 750 тысяч долларов. Россиянки Дарья Касаткина и Екатерина Александрова проиграли в своих матчах первого круга и покидают соревнования.

Касаткина, получившая восьмой номер посева на турнире, уступила белоруске Александре Соснович со счетом 1:6, 4:6​​​. Александрова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, проиграла четвертой ракетке турнира американке Слоан Стивенс — 6:0, 6:7 (3:7), 6:7 (3:7).