Девять дней: в Магнитогорске отслужили панихиду по погибшим

В городском Кафедральном соборе Магнитогорска была совершена панихида по жертвам частичного обрушения жилого дома после взрыва бытового газа. Со дня трагедии 8 января исполнилось девять дней.

Богослужения возглавил митрополит Челябинский и Миасский Григорий. По окончании богослужений в Кафедральном соборе священнослужители совершат заупокойную литию на месте трагедии — у дома 164, сообщается на сайте Магнитогорской епархии.

В результате взрыва, который прогремел в этом доме в Магнитогорске утром 31 декабря, погибли 39 человек. В больницы попали пять человек; их состояние на данный момент стабильно, передает "Интерфакс".

В Москве, в клинике доктора Рошаля, спасают 10-месячного Ваню Фокина, чудом выжившего при обрушении подъезда.

Ранее сообщалось, что он уже самостоятельно дышит и пришел в сознание.