Ивана Бортника проводили аплодисментами

В московском Театре на Таганке простились с народным артистом России Иваном Бортниковым. Актер ушел из жизни 4 января в возрасте 79 лет.

Проводить его в последний путь сегодня пришли его коллеги, близкие и поклонники. После завершения гражданской панихиды артиста похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе, окончил Театральное училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, но большую часть своей жизни посвятил Театру на Таганке.

Однако миллионам зрителей Бортников в первую очередь запомнился по ролям в кино — он обладал неповторимой индивидуальностью и исключительной харизмой. Среди его работ такие картины, как "Родня", "Мусульманин", "Зеркало для героя", сериал "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья", "Объяснение в любви" и другие.

"Я имел счастье с ним работать на "Родне" и был совершенно потрясен его фантастическим бесстрашием быть смешным, страшным, глупым, каким угодно", — вспоминает режиссер Никита Михалков.

В 2000 году Иван Бортник был удостоен звания народного артиста РФ.