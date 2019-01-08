Сухой алкоголь отныне вне закона, но нарушителям ничего не грозит

В России с 8 января вступает в силу закон о запрете производства и оборота сухого (или порошкового) алкоголя. Это порошок, который ранее можно было развести водой и в результате получить алкогольный напиток, или же использовать как вкусовую добавку в коктейли.

В конце декабря 2018 года этот закон был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и 28 декабря подписан президентом России.

Впервые на государственном уровне о потенциальной опасности сухого алкоголя заговорили еще в июне 2015 года.

Тогда Роспотребнадзор обратил внимание на то, что наибольший риск его применения заключается в том, что человек может развести в стакане воды не один, а несколько пакетиков порошка. В результате этого употребление полученного напитка может привести к алкогольной интоксикации и ожогу слизистых оболочек.

Кроме того, очень высок риск при употреблении порошка в сухом виде — через вдыхание.

При этом поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) до сих пор не приняты Госдумой. В первоначальной редакции они предусматривали за производство и оборот сухого алкоголя штраф для граждан и должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 200 до 500 тысяч рублей с одновременной конфискацией "предмета административного правонарушения".

Однако к законопроекту возникли претензии у правового управления Госдумы. Таким образом, пока санкций за нарушение запрета об обороте сухого алкоголя не будет.

Впервые сухой алкоголь был запатентован в 1966 году в Японии. В 1974 году похожий патент был выдан в США.

В настоящее время единственным полностью легальным рынком сухого алкоголя является Япония. Там он уравнен с обычным алкоголем, а его продажи составляют около одного процента от общего объема продаж алкогольных напитков, передает ТАСС.

В некоторых странах порошковый алкоголь часто запрещают на региональном уровне из-за малой изученности его воздействия на организм человека, а в Германии или США его распространяют через Интернет, пользуясь лазейками в законодательстве, поскольку обычно под алкоголем подразумевается только жидкость.