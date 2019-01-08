Борьба женщины-полицейского и наркомана-убийцы в пригороде Чикаго попала на видео

В пригороде Чикаго офицер полиции Брианна Телеско во время проверки документов у подозрительного водителя подверглась нападению. 36-летний мужчина воспользовался замешательством женщины и попытался ее убить из пистолета.

Инцидент произошел ранним утром 24 июля, и лишь спустя почти полгода полиция опубликовала кадры напряженной борьбы Брианны с преступником, снятые на регистратор патрульного автомобиля и нательную камеру.

Во время проверки документов мужчина выхватил пистолет и попытался убить женщину-офицера, однако Брианна успела перехватить оружие и, тем самым, спасла себе жизнь.

Несколько долгих секунд преступник и страж закона отчаянно боролись. Вскоре подоспел напарник Брианны и, оценив обстановку, застрелил нарушителя в голову.

Позже выяснилось, что подозрительный водитель, 36-летний Кеннет Мартелл, несколькими днями ранее ограбил и убил 88-летнего старика, а затем ударился в бега. В его теле были найдены следы от нескольких наркотиков.

Прокурор штата заявил о том, что считает действия полицейских, в частности, офицера Энтони Лояконо, застрелившего преступника, правильными и не будет предъявлять им никаких обвинений.