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8 января 201911:57

Аль-Атия выиграл первый этап "Дакара" в зачете внедорожников, Васильев – 4-й

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В Перу стартовал самый престижный ралли-рейд "Дакар", который полностью пройдет по территории одной страны. Первый этап в зачете внедорожников выиграл экипаж катарца Нассера Аль-Аттии, финишировавший на Toyota с результатом 1 час 1 минута 41 секунда.

Его партнер по команде Владимир Васильев вместе со штурманом Константином Жильцовым стал четвертым. От времени катарца они отстали на 2 минуты 18 секунд. Еще один экипаж в составе россиянина Дениса Кротова и украинца Дмитрия Цыро на Mini стал 28-м с отставанием 12 минут 12 секунд.

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