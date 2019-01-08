В Бремене забили ногами ультраправого депутата Бундестага

Депутата Бундестага — председателя отделения партии "Альтернатива для Германии" Франка Магница жестоко избили неизвестные в масках.

Как пишет немецкая пресса, нападение произошло вечером 7 января недалеко от исторического центра театра в Бремене – у театра Theater am Goetheplatz.

Трое неизвестных в масках избили Магница брусом до потери сознания, а когда он уже лежал на земле, то продолжали избивать ногами по голове, сообщает Deutsche Welle.

В результате депутат был госпитализирован с тяжелыми травмами.

В пресс-релизе полиции сообщается, что нападение могло быть политически мотивировано (эта партия считается в ФРГ ультраправой). Ведется расследование, передает РИА Новости.

Несколько дней назад, 3 января, у офиса отделения "Альтернативы для Германии" в центре города Дёбельн прогремел взрыв, по подозрению в причастности к нему были задержаны трое мужчин. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Осенью сообщалось, что "Альтернатива для Германии" стала самой популярной партией на востоке Германии.