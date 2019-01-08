Турция закрыла пролив Босфор

Пролив Босфор закрыт для прохода судов и кораблей. Турецкие власти приняли такое решение из-за плохой погоды.

Как сообщает "Интерфакс", Босфор перекрыт с 11:50 (по московскому времени) из-за валящего снега и плохой видимости. Пока неизвестно, когда возобновится судоходство. Пролив Дарданеллы пока действует в рабочем режиме.

Дарданеллы и Босфор — ключевые транзитные проливы для экспорта российских товаров, таких как, например, нефть и зерно. Так, из черноморских портов через два пролива перевозится около 120 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов.