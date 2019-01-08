Квалификация Australian Open. Жук и Кудерметова идут дальше

В австралийском Мельбурне стартовала квалификация Открытого чемпионата Австралии по теннису – первого в сезоне турнира "Большого шлема". Россиянки Софья Жук и Вероника Кудерметова одержали победы в своих стартовых матчах.

Жук, получившая от организаторов 12-й номер посева в квалификации, обыграла хорватку Яну Фетт со счетом 5:7, 6:2, 6:4. Кудерметова (7-й номер посева) одержала победу над итальянкой Жасмине Паолини — 4:6, 6:1, 6:3​​​.

Еще одна россиянка Валентина Ивахненко уступила представляющей Испанию Алене Большовой — 6:7 (5:7), 6:4, 5:7.