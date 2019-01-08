Момент крушения гражданского вертолета в Бразилии попал на видео

Вертолет в Бразилии рухнул в жилой зоне 1 января в муниципалитете Убатуба, расположенном в штате Сан-Паулу. Воздушное средство внезапно потеряло высоту и упало на пешехода, который скончался на месте происшествия.

Выяснилось, что вертолет Robinson R44 использовался для экскурсий над городом. В его кабине находился пилот и супружеская пара, снявшая на видео свой полет.

В результате крушения пилот практически не пострадал, 34-летняя туристка тоже отделалась легким испугом, а ее 42-летний муж повредил роговицу глаза и уже перенес операцию. Сейчас его зрение восстанавливается.

Пешеход, на которого рухнул вертолет, погиб на месте. Им оказался 42-летний местный житель.

Обстоятельства происшествия расследуются до сих пор. Причина аварии к настоящему времени не озвучивается.