Ольга Бузова готова стать талисманом хоккейного клуба "Авангард"

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова на своей официальной странице в Instagram заявила о готовности стать талисманом клуба Континентальной хоккейной лиги "Авангард".

Команда представляет Омск, однако в нынешнем сезоне домашней ареной "Авангарда" стал стадион в подмосковной Балашихе.

Бузова выложила видео выступления группы поддержки омского клуба, которые приняли участие во флэшмобе певицы, и оставила подпись: "Спасибо моим людям из ХК "Авангард", что всегда поддерживаете меня! А я готова быть всегда с вами и стать вашим талисманом наравне с Ястребом".