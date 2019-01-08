В России разрешили выращивать опийный мак в лечебных целях

Шутки в сторону — это вопрос национальной безопасности: в России разрешили выращивать опийный мак. Он необходим для жизненно важных лекарств, а от импортного сырья постепенно будут отказываться. Почему запрет, который действовал три десятка лет, решили снять?

Исключительно в лечебных целях: в России легализовали выращивание и использование опийного мака для лекарств. Последние 30 лет на это действовал строжайший запрет. Культивировать растение строго в научных целях мог только пензенский НИИ сельского хозяйства. Теперь его ждет реорганизация. Но наработки и опыт института будут использовать и дальше. А производством займутся другие компании.

"Мы будем использовать наши два предприятия: Московский эндокринный завод и Государственный НИИ органической химии и технологии, чтобы использовать их опыт, возможности и технологии, выращивать лекарственные растения и производить субстанцию", — сообщил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ.

Пока в России официально зарегистрировано 13 препаратов на основе опия. 9 из них значатся в списке жизненно необходимых. После полной локализации производства себестоимость препаратов снизится примерно на 20 процентов. Однако куда важнее другое – это вопрос безопасности страны. Иногда обезболивающее — это действительно вопрос жизни и смерти.

"У нас 10 основных производителей субстанций, из которых 9 находятся на территории стран, объявивших санкции против нашей страны. Для того, чтобы наше население не оставить без сильных обезболивающих препаратов, нам необходимо быть самодостаточными, и нам необходимо производить препараты по полному циклу", — считает Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ.

Пока все необходимое Россия импортирует из Евросоюза. Поставщики надежные, но в любой момент может вмешаться геополитический фактор. Потому Минпромторг и стал инициатором изменения законодательства. Подготовку начали еще пару лет назад.

"По нашему заданию пензенские коллеги 3 года работали над селекцией высокоалколоидных сортов мака, готовили посевной материал. В соответствии с новеллами, которые в законодательство будут вноситься, предполагается культивировать только сорта — это растения с заданными свойствами, и зарегистрированы в госреестре селекционных достижений Российской Федерации", — объяснил Дмитрий Черкасов, советник генерального директора ФГУП "Московский эндокринный завод".

На время переходного периода проблем с анальгетиками в стране не будет. Необходимый запас сырья на складах есть. Производство препаратов, если надо, увеличат, мощности позволяют.

"На мой взгляд, уже сейчас есть из чего производить свою субстанцию. Основной целью исследований является семеноводство тех сортов, которые у нас были созданы ранее. Ну, и создание новых сортов с более высоким содержанием опийных алкалоидов", — говорит Дмитрий Долженко, ведущий научный сотрудник ВНИИ механизации льноводства.

Как шутят многие, после изменения законодательства маковые поля раскинутся по всей стране. Эксперты говорят, что, конечно, этого не будет. Потребуется примерно 100 гектаров земли. От посева до уборки урожая 4 месяца. Ежегодно надо собирать 30 тонн маковой соломы. К тому же, северным регионам бояться нечего. Для культивации нужен особый теплый климат. Кстати, выращивать мак — не дороже, чем пшеницу. Но нужна поправка на затраты для системы безопасности. Все объекты тщательно охраняются — и в институте, и на производстве, и на полях. Все-таки речь о наркотических веществах.