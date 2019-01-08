Маурисио Перейра заявил, что летом покинет "Краснодар"

Уругвайский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Маурисио Перейра сообщил, что не будет продлевать контракт с командой и летом покинет Россию. Уругваец выступает за "Краснодар" с 2013 года.

Перейра объяснил свое решение семейными причинами. По его словам, он бы хотел "сменить место проживания на ту страну, где говорят на испанском языке". Кроме того, футболист высказал несколько комплиментов "Краснодару", который он назвал "удивительным клубом".

"Когда меня звали в "Краснодар", я не мог себе представить, чего мы сможем достичь, — сказал Перейра, которого цитирует Чемпионат.com. — Я пришел в команду, которая постоянно прогрессировала".

Полузащитник также отметил, что его агент общался с представителями нескольких испанских команд. По информации СМИ, в Перейре заинтересованы "Валенсия", "Сельта" и "Эспаньол".