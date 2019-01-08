На Поволжье обрушится аномальный мороз

Синоптики предупредили о сильном похолодании, которое затронет Центральный и Приволжский федеральные округа в ближайшие двое суток. Морозы, которые приблизились к историческому рекорду, уже зафиксированы в среднем Поволжье. К примеру, в Самарской области этой ночью было -27 градусов, а в Саратовской — -28 (рекорд для этих территорий -33 градуса, а средняя температура для января не превышает -11 градусов).

Похожие значения зафиксированы и в Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областях, а также в Башкирии. В Коми, Воркуте и приполярной Инте ожидаются морозы не менее -30 градусов. А на Дальний Восток придет сильный ветер – местами до 33 метров в секунду.

Похолодает и в столичном регионе. В среду в Москве ожидаются морозы до -16 градусов, в Московской области — до -19. Днем в первый рабочий день после новогодних каникул в Москве ожидается 11—13 градусов мороза, в Подмосковье — от девяти до 14 градусов. Осадков не ожидается, ветер юго-западный 3—8 метров в секунду.