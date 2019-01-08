Путин ввел в эксплуатацию плавучий газовый терминал

Президент России Владимир Путин, прилетевший сегодня в Калининград с рабочей поездкой, принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы "Маршал Василевский". Прямую трансляцию запуска вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Эта платформа — единственная в России, она позволяет перевозить СПГ и оснащена оборудованием для его регазификации, то есть перевода из жидкого состояния в газообразное.

Новая инфраструктура позволит наладить альтернативный способ газоснабжения Калининградской области и повысит и энергобезопасность самого западного региона России. До начала эксплуатации этого морского терминала природный газ в Калининградскую область поставлялся только по газопроводу "Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград".

По мнению главы государства, создание такого терминала в Калининграде сводит на нет все транзитные риски.

"Хотел бы напомнить, у правительства есть поручение подготовить предложение по поводу того, чтобы разница в цене трубного газа и сжиженного природного газа, поставляемого в Калининград, не легла дополнительным бременем на плечи конечного потребителя Калининградской области", — подчеркнул Владимир Путин.