Мужчина, напавший на школьников в Пекине, мстил за непродленный контракт
Напавший с молотком на детей в начальной школе в столице Китая объяснил свои действия тем, что лишился работы, сообщает Associated Press.
Ранее сообщалось, что во вторник утром 49-летний напал на учеников начальной школы с молотком. Ранения получили 20 детей, у троих зафиксированы тяжелые травмы, они госпитализированы.
Нападавший задержан на месте преступления. На допросе он объяснил свои действия потерей работы. Цзя был нанят через компанию по обслуживанию рабочей силы для выполнения ежедневных работ по техническому обслуживанию в школе. Его контракт истекает в этом месяце и не был продлен. Цзя вооружился молотком, который обычно использовал во время работы, и ворвался в класс, где шел урок.
Пекинская школа № 1 основана в 1908 году, в ней обучаются более 2,5 тысячи школьников. После инцидента уроки в ней были прекращены, детей отпустили по домам.
Многие школы в Китае усилили меры безопасности после ЧП. В прошлом году бывший ученик школы на северо-западе Китая напал на одноклассников, мстя за издевательства. Были убиты девять человек.
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