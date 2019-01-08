Больше, дальше и мощнее. Стало известно, каким будет "Калибр-М"

Новая модификация корабельной крылатой ракеты "Калибр" разрабатывается в России. Инженеры планируют увеличить дальность ее полета до 4,5 тысяч километров и массу боевой части – до 1 тонны. При этом ракета заметно вырастет в размерах, поэтому устанавливать ее будут на атомные подводные лодки и корабли не меньше фрегата, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Когда "Калибр-М" появится на вооружении российского флота, не сообщается. Однако его разработка и производство заложены в государственную программу вооружений до 2027 года. Значит, и сдать ракетный комплекс должны не позднее этого срока.

Сейчас "Калибр" – это дозвуковая крылатая ракета с дальностью полета до 2 тысяч километров. Согласно данным из открытых источников, вес боевой части может достигать 450 килограммов.

Боевое крещение "Калибр" прошел в Сирии. Надводные и подводные корабли российского флота наносили удары по позициям террористов. Причем ракеты запускались как из акватории Средиземного моря, так и из Каспия.