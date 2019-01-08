Во время пьяной ссоры украинец нанес 60 ударов ножом гражданину России

В Кривом Роге во время конфликта ранее судимый житель Днепропетровской области убил гражданина России. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции Украины, в ночь на 6 января на одной из улиц Кривого Рога мужчины распивали спиртные напитки.

В какой-то момент между ними началась ссора, в ходе которой 40-летний подозреваемый нанес оппоненту около 60 ударов ножом.

Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, подозреваемый задержан, передает РИА Новости.