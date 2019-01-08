Турецкий школьник ранил учителя в ногу из пистолета

Старшеклассник школы города Афьонкарахисар на западе Турции выстрелил в учителя, сообщает газета Cumhuriyet.

По данным издания, школьник пронес пистолет в школу в футляре от гитары. По предварительным данным, выстрел прозвучал в ходе ссоры ученика с учителем. Поводом для разбирательств стали систематические прогулы ученика. Услышавшая стрельбу администрация школы вызвала полицию и медиков. Раненый учитель был доставлен на машине скорой помощи в больницу.