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8 января 201914:38

Полузащитник "Зенита" Паредес близок к переходу в "Челси"

emigrados.ru

Лондонский "Челси" заинтересован в услугах аргентинского полузащитника санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредеса. Трансфер может состояться уже в ближайшее время.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на британский телеканал Sky Sports, аристократы рассчитывают купить 24-летнего аргентинца на замену испанцу Сеску Фабрегасу, который в свою очередь скоро перейдет в "Монако".

Отметим, что ранее Паредесом также интеерсовались итальянский "Милан", французский "Пари-Сен Жермен" и аргентинский "Бока Хуниорс". При этом "Челси" продолжает вести переговоры с полузащитником итальянского "Кальяри" Николо Бареллой.

Напомним, Паредес пополнил состав "Зенита" в июле 2017 года, когда перешел из итальянской "Ромы".

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