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8 января 201915:57

Данные сотен немецких политиков и звезд похитил 20-летний хакер-одиночка

фото: Global Look Press

За утечкой данных сотен немецких политиков и знаменитостей стоит 20-летний хакер-одиночка. Представитель германского Ведомства по борьбе с интернет-преступностью (ZIT) Георг Унгефук сообщил журналистам, что он находится под следствием, но причин держать молодого человека под арестом до суда нет.

Подозреваемый гражданин ФРГ уже признался, что действовал один, у него не было заказчиков и сообщников. Кроме того, юноша ранее не имел проблем с законом.

Унгефук также сообщил, что подозреваемый "имеет отношение к школьному обучению", при этом у него нет профильного образования, но молодой человек хорошо разбирается в технике.

Первоначально сообщалось, что мотивом стала личная неприязнь. Сам хакер во время допроса заявил, что пошел на это, поскольку "испытывал злость ввиду публичных заявлений" пострадавших.

Ранее ряд СМИ Германии связывал хакера с неонацистами, поскольку в Сеть не попали досье правых политиков.

Однако следствие пока эту версию не подтверждает: во время обыска соответствующих свидетельств обнаружено не было.

При этом, как сказал представитель ZIT, в ходе обысков были изъяты компьютеры и электронные носители. Сейчас их анализируют, так что окончательные сведения появятся позже, передает ТАСС.

Также стало известно, что распространялись ссылки на украденные сведения через аккаунт в "Твиттере", у которого было 16 тысяч подписчиков. Он уже заблокирован.

Интересно и то, что публиковалась данная информация в течение всего декабря 2018 года. Раз в день — вплоть до католического Рождества (25 декабря) — появлялась новая порция персональных данных немецких политиков и знаменитостей. Однако обратили внимание на этот аккаунт лишь в первых числах января 2019 года.

При этом какую-либо систему в действиях юного хакера-одиночки проследить не представлялось возможным, поскольку публиковавшаяся информация была слишком разнородна.

Немецкая пресса пишет, что злоумышленник мог подобрать несколько десятков паролей к почтовым ящикам публичных личностей и затем подставлять их наугад во всевозможных соцсетях.

Кроме того, стало известно, что молодой человек собирал персональные данные из открытых источников, а затем систематизировал их.

В результате действий молодого человека оказались мобильные телефоны, адреса немецких политиков, часть внутрипартийного документооборота и данные некоторых депутатов Бундестага (их счета, банковские поручения, паспорта, данные кредитных карт, личные фото).

Больше всех от утечки пострадал сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек. СМИ Германии пишут, что хакер завладел историей его переписки с родственниками.

Кроме политиков, пострадали от утечки личной информации в Сеть актер Тиль Швайгер, телеведущий Ян Бемерман (его судили за оскорбления в адрес властей Турции), а также репортер Хайо Зеппельта, который стал скандально известен своими материалами о допинке в спорте.

Глава Федерального ведомства по безопасности информационных технологий Арне Шенбом сообщил, что всего утечка коснулась почти тысячи человек, но непосредственно взломаны были аккаунты не более ста персон.

Что же касается номера факса и адреса почты канцлера ФРГ Ангелы Меркель, то, скорее всего, они стали известны косвенным образом – после того, как хакер получил доступ к данным какого-либо политика, в списке контактов которого были и электронные адреса его коллег.

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