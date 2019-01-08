На 82-м году жизни умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев

Ушел из жизни советский и российский режиссер, продюсер и актер Юрий Кушнерев. Последнее время он тяжело болел, постоянно находился больнице. Там он и умер 6 января. Предположительно, в легких оторвался тромб, рассказала агентству ТАСС жена Кушнерева.

Юрий Сергеевич Кушнерев родился в 1937 году. Сначала он выбрал карьеру военного: окончил Суворовское училище, потом Краснознаменное военное училище. Однако в 1968 году он начинает работать в кино. Так, Кушнерев занял место второго режиссера в фильме "Мимино". Сам снял "Комедию давно минувших дней" с Арчилом Гомеашвили, Евгением Моргуновым, Георгием Вициным и Сергеем Филипповым.

Кроме того, продюсировал несколько картин Георгия Данелии.