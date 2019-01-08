Правительство назначило дату голосования по Brexit в британском парламенте

Проведение голосования в Палате общин по законопроекту о выходе Великобритании из Евросоюза запланировано правительством на 15 января, сообщил пресс-секретарь британского премьер-министра Джеймс Слэк. Законодатели должны утвердить эту дату голосования на заседании 9 января, передает "Интерфакс".

Изначально голосование должно было состояться еще месяц назад, однако глава правительства Тереза Мэй отложила его, объяснив этот шаг недостаточной поддержкой в парламенте.

Планируется, что Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. После чего начнется переходный период, который завершится в конце 2020 года. За это время Лондону и Брюсселю необходимо будет выработать форматы дальнейшего сотрудничества во всех сферах.