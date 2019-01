Боец Насукава выдвинул свои условия Макгрегору и посоветовал тому сесть на диету

Японский боец Тенсин Насукава, который 31 декабря нокаутом в первом раунде уступил американскому боксеру Флойду Мэйвезеру-младшему, выдвинул свои условия для возможного проведения боя с ирландский бойцом смешанного стиля Коннором Макгрегором.

Ранее ирландец попросил организовать ему выставочный бой с японцем. Как заявил Макгрегор, ради этого он готов прилететь в Японию.

"Уважаемый господин Макгрегор. Большое спасибо за то, что вы запомнили мое имя, — написал Накусава на своей официальной странице в Twitter. Для меня большая честь, что вы рассматриваете мою кандидатуру для боя. 58кг (весовая категория), правила кикбоксинга — и, вероятно, наш бой может состояться в ближайшем будущем".

Dear Mr. McGregor. @TheNotoriousMMA

Thank you very much for remembering my name. I’m honored that you would even consider fighting me.



58kg, kickboxing rules would probably get us in the ring sometime in the near future 👍 pic.twitter.com/BTgVVnwXLA