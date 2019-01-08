СКА разгромил "Автомобилист" в матче КХЛ

В Екатеринбурге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный "Автомобилист" потерпел разгромное поражение от санкт-петербургского СКА. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (4-я минута). Андрей Кузьменко (15-я), Никита Гусев (24-я), Наиль Якупов (41-я), Евгений Кетов (42-я) и Артём Земченок (51-я). Вратарь СКА Игорь Шестеркин оформил седьмой шатаут в нынешнем сезоне.

Санкт-петербургский клуб одержал шестую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции, отставая от ЦСКА на четыре очка. "Автомобилист" с 75 баллами продолжает уверенно лидировать на Востоке.