Парижане не захотели ходить в ресторан голыми

Открывшийся в ноябре 2017 года в столице Франции ресторан O’Naturel просуществовал чуть больше года. "С величайшим сожалением", как говорится в сообщении владельцев, он будет закрыт 16 февраля.

Причина – в недостатке клиентов, сообщает телеканал BFM TV.

Примечательно, что в названии заведения используется игра слов: выражение "au naturel" может значить как "в натуральном виде" (в качестве кулинарного термина), так и просто "голый", отмечает РИА Новости.

Посетители O’Naturel были обязаны оставлять в гардеробе не только всю свою одежду, но и мобильные телефоны, чтобы исключить возможность тайных съемок других клиентов ресторана.

Все сидения в заведении покрыты одноразовыми чехлами, а на окнах висят занавеси, которые скрывают происходящее внутри от посторонних глаз.

При этом в отличие от посетителей официанты и повара ресторана работают одетыми. Впрочем, в первую очередь это было продиктовано соображениями гигиены.