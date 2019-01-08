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8 января 201917:08

Собянин: Москва продолжит строить по 100 километров новых дорог ежегодно

Михаил Метцель/ТАСС

В Москве продолжат строить по 100 километров новых дорог ежегодно, об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. В 2019 году автомобилистов ждут сразу несколько важных дорожных объектов: например, на Северо-Западной хорде появится балочный мост через шлюз номер 9 Канала имени Москвы. А строящийся парк "Остров мечты" свяжут пешеходным мостом со станцией метро "Технопарк".

Откроют движение и на Северо-Восточной хорде, по участку между Открытым шоссе и Лосиноостровской улицей. Планируют также построить участок Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта. На 2019 год запланирована реконструкция Дорожной улицы: она должна стать полноценным дублером Варшавского шоссе от Южной рокады до МКАД. Дублер появится и у Дмитровского шоссе: построят новую дорогу вдоль Савеловского направления Московской железной дороги.

А вот третий строящийся дублер напрямую свяжет МКАД с Коммунаркой. Кроме того, в составе новой трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет открыт первый в Москве совмещенный автомобильный и метротоннель под Калужским шоссе. По нему наряду с машинами будут ходить поезда Сокольнической линии метро.

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