Попов, Еременко и Петкович покидают "Спартак", Ананидзе уходит в аренду

Полузащитники московского футбольного клуба "Спартак" Роман Еременко и Ивелин Попов расторгли контракты с командой и теперь ищут новые места работы. Финн выступал за "красно-белых" с лета 2018 года, болгарин — с лета 2015 года.

О расторжении контракта с Еременко на официальном сайте сообщил главный тренер "Спартака" Олег Кононов, который сказал: "Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал".

Попов об уходе сообщил болгарскому порталу sportal.bg: "Я больше не игрок "Спартака", но я очень благодарен всем, с кем работал каждый день в последние несколько лет, это очень хорошие люди, которым я искренне желаю успеха".

Попов отметил, что у него есть пять предложение: одно "грандиозное" из Китая и четыре из других клубов, включая российские.

Кроме того, стало известно, что клуб покидает защитник Марко Петкович, а самарские "Крылья Советов" достигли договоренности о переходе на правах аренды полузащитника "Спартака" Жано Ананидзе, который будет выступать за них до конца сезона. Ранее по тому же направлению последовали Александр Самедов и Артем Тимофеев.