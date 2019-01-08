Эстонцев и русских призвали ждать трамвая по отдельности

Плакаты, призывающие русских и эстонцев ожидать трамвай на остановке общественного транспорта по отдельности, появились в Таллине в ночь на понедельник. Плакаты условно делили остановку на две части. В одной по-эстонски было написано Siin ainult eestlased ("Здесь только эстонцы"), в другой — плакаты с надписью по-русски: "Здесь только русские".

Появление "сегрегационных" плакатов объяснила лидер недавно созданной партии "Эстония 200" Кристина Каллас. "Появление плакатов, разделяющих русских и эстонцев, вызваны желанием обратить внимание на проблему разобщенности двух общин", — сказала политик.

Она признала, что плакаты размещены ее движением и отражают реальное положение вещей в Эстонии: дети русских и эстонцев ходят в разные школы, взрослые работают в разных коллективах и живут в разных районах.

По словам политика, настало время обсуждать вопросы раскола в обществе. "Пора перестать жить в разных мирах", — считает Каллас. Она призвала создать единые детские сады и школы для всех детей Эстонии, вместе ходить на общие праздники, жить и работать вместе.

Во вторник на месте скандальных плакатов появились новые. В них говорится о необходимости введения совместного обучения эстонских и русских детей в школах.