Калининград энергонезависим. Владимир Путин запустил новый газовый терминал

Калининградская область стала первым в России регионом, который сможет принимать сжиженный газ. Сегодня здесь заработала установка, через которую привезенное по морю топливо перекачивается в местное подземное хранилище. Старт работе дал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что отныне область не зависит от трубопроводов соседних стран.

Трехсотметровое судно названо именем советского военачальника, в Великую Отечественную штурмом взявшего Кенигсберг — "Маршал Василевский". Первая в России такого класса плавучая регазификационная установка. Перевозит газ в жидком состоянии, так его гораздо больше вмещается, а вот выгружает уже в газообразном.

"Значение терминала для энергобезопасности и укрепления энергетической базы региона трудно переоценить. В первую очередь, учитывая географическое положение Калининградской области. Мощность терминала, 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, практически в полном объеме покрывает потребности региона, гарантирует надежный альтернативный вариант его газоснабжения, снижает зависимость от транзитных поставок газа. Не то, что снижает, а сводит их к нулю", — заявил Владимир Путин.

Российский президент на берегу, по видеосвязи с капитаном "Маршала Василевского", сегодня руководит запуском технологической цепочки. Впервые газ поступает в Калининград с моря.

До сегодняшнего дня Калининградская область газ получала транзитом через Литву. Учитывая, что прибалтийские партнеры давно уже заявляли о своем желании не иметь ничего общего с российской энергетической системой, такая зависимость была весьма опасной.

"Ваше поручение выполнено. На схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград". Газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", — доложил председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер.

Само место швартовки плавучего регазификационного судна тоже уникальное. Вот этот стационарный морской причал с волноломом находится в пяти километрах от берега.

"Оно способно защитить терминал от больших штормов, которые не редкость в этом регионе. Сам же терминал построен из высокопрочного бетона на 177 сваях, длиной 40 метров каждая", — рассказал генеральный директор компании "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов.

От этого причала к поселку Куликово идет морской газопровод, который соединен с подземным хранилищем. То есть "Маршал Василевский" способен выгрузить весь газ, не заходя в порт. И объемов хватит, чтобы обеспечить всю Калининградскую область: и промышленность, и население.

"Мы договаривались с правительством, чтобы для конечного потребителя эта разница в цене трубного газа и сжиженного природного газа, поставляемого в Калининград, чтобы эта разница не легла дополнительным бременем на плечи конечного потребителя в Калининградской области", — добавил Путин.

Грандиозный проект, над воплощением которого трудились тысячи людей, сегодня завершен.