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8 января 201920:32 Александр Христенко

Обращение Трампа к нации: президент готовится объявить войну

США считают, что на 99% уничтожили ИГИЛ. Такое неожиданное заявление сделал госсекретарь Майк Помпео. Позднее чиновник удивился тому, что американские СМИ эту новость игнорируют. Журналисты это сомнительное утверждение комментировать не стали. Главными вопросами для обсуждения в СМИ были, во-первых, удастся ли республиканцу Трампу побить антирекорд демократа Клинтона и устроить самый долгий шатдаун в истории США? А во-вторых, решали — стоит ли транслировать первое обращение президента к нации?

Америка находится в ожидании прямого телеобращения Дональда Трампа из Овального кабинета. Обычно этот формат предполагает объявление войны. И, судя по всему, так оно и будет. Дональд Трамп собирается воевать с нелегальной миграцией. И, вполне возможно, — введет чрезвычайное положение на границе с Мексикой.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что на границе с Мексикой — настоящий кризис с точки зрения наркоторговли и торговли людьми. "Преступники и члены группировок прорываются к нам. Это вопрос национальной безопасности. Это чрезвычайное положение", — сказал Трамп.

После этого заявления американского президента вновь обвинили в манипуляции фактами и прямой лжи. Дошло до того, что крупнейшие американские телеканалы спорили, стоит ли вообще транслировать обращение президента США. Когда же решили все же показывать, демократы потребовали равнозначного времени в прайм-тайм для себя. Ведь чрезвычайное положение, в случае введения, позволит Трампу получить деньги на пограничную стену в обход Конгресса. Демократы по-прежнему отказываются выделять на ее строительство пять миллиардов долларов, называя это "решением из XIX века".

"Подавляющее число людей сейчас находятся в США без необходимых документов и по просроченным визам. Решение этой проблемы — не бетонная стена. Необходима компьютерная программа, которая будет отслеживать людей, которые получили визу", — считает сенатор конгресса США от демпартии Ричард Дурбин.

 

Американское правительство частично не работает уже больше двух недель. По продолжительности этот шатдаун приближается к историческом рекорду. Дольше такой "кризис власти" продолжался только при президенте Клинтоне, тогда 21 день спорили из-за бюджетного дефицита. И при Картере, когда в течение 17 дней конгресс требовал выделить средства на строительство атомного авианосца, а президент считал эти траты бессмысленными. Тогда Картер победил. Сейчас по опросам общественного мнения 58% американцев предпочитают сэкономить, но в телеобращении Трамп попытается их переубедить.

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