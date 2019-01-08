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8 января 201920:29

Тренер "Спартака" Кононов рассказал о причинах ухода Самедова из клуба

Sportbox.Ru

Главный тренер московского "Спартак" Олег Кононов объяснил причину ухода из клуба полузащитника Александра Самедова. По словам наставника красно-белых, на позицию 34-летнего хавбека в команде наигрываются перспективные молодые футболисты.

"На его позиции у нас есть молодые перспективные игроки. В то же время Александр еще хочет играть, и, как я понимаю, играть регулярно", – цитирует Кононова официальный сайт "Спартака".

Также он заявил, что футболист находится не в том возрасте, чтобы ждать своего шанса на скамейке запасных. "При этом в другом клубе, где не так велика конкуренция, Самедов вполне может выходить в стартовом составе", – добавил Кононов.

Напомним, что ранее столичный клуб и 34-летний полузащитник по обоюдному согласию договорились о расторжении действующего контракта. Профессиональную карьеру Самедов продолжит в "Крыльях Советов" из Самары.

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