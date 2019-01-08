Неизвестный беспилотник парализовал лондонский аэропорт

Аэропорт Хитроу остановил все полеты пассажирских самолетов из-за появления в небе над ним неизвестного беспилотника. Сейчас полиция и службы британской воздушной гавани занимаются ликвидацией угрозы, сообщает агентство ТАСС.

Также 8 января стало известно, что в Великобритании собираются ужесточить законодательство в отношении беспилотников: например, увеличить запретную зону вокруг аэропортов с 1 до 5 километров. Кроме того, все владельцы дронов весом от 250 граммов до 20 килограммов должны будут зарегистрировать свои беспилотники и доказать, что умеют ими управлять.