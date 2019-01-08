Баскетболисты "Химок" дома обыграли лидера Евролиги "Фенербахче"

В Мытищах завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между подмосковными "Химками" и турецким "Фенербахче". Хозяева паркета, уступив в первой четверти, сумели добиться итоговой победы над лидером турнира в овертайме со счетом 84:78 (13:23, 25:18, 19:13, 13:15, 12:6).

Гости в первой четверти переиграли баскетболистов "Химок", создав себе неплохой задел. Однако затем подмосковная команда переломила ситуацию и уже на последнюю четверть вышла ведя в счете – 57:54.

Но турецкий клуб не зря является лидером нынешнего сезона. Гости заметно прибавили в концовке и перевели игру в овертайм. Однако в дополнительное время подмосковные баскетболисты все-таки сломили сопротивление соперника.

"Химки" прервали победную серию "Фенербахче" в Евролиге, состоящую из 12 матчей подряд. Это лишь второе поражение турецких баскетболистов в нынешнем сезоне. Подмосковный клуб располагается на 12-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, одержав семь побед при 10 поражениях.