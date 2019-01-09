Правильная сторона Эстонии: решит ли проблемы страны деление на русских и эстонцев
Стойте на правильной стороне. В Таллине на остановках общественного транспорта появились плакаты, разделяющие русских и эстонцев. Кто таким образом пытался привлечь внимание к одной из самых важных проблем в стране?
Такого в современном мире, да и вообще в мире, не видели давно. Пожалуй, со времен апартеида в Южной Африке. И вот 2019 год, Евросоюз, центр эстонской столицы. На трамвайной остановке появляется реклама: "Здесь только эстонцы, здесь только русские". На двух языках и красная разделительная полоса между двумя зонами.
Реакция не заставила себя ждать.
"Реклама апартеида в сердце Таллинна!"
"Для нас, Объединенной Левой партии Эстонии — это неприемлемо. Мы будем всеми силами бороться с героизацией нацизма. Будьте вместе с нами!"
За подобные пиар акции, в цивилизованных странах возбуждают уголовные дела. Призыв к национальной розни в чистом виде. Но в полиции Эстонии призыва к разжиганию национальной розни не увидели, сказали — все регулируется законом о рекламе. Но кто же заказчик?
Чтобы выяснить, кому и главное зачем понадобилась такая реклама, позвоним по номеру, который указан внизу плаката. Причем, обратите внимание, номера разные для русскоязычных и для эстоноязычных.
"Здравствуйте. 3 марта пройдут выборы в Рийгикогу. Я — кандидат! Мы, русские, должны держаться вместе. Стойте на правильной стороне".
В эстонском варианте текст такой же, только объединяться должны уже эстонцы. Где найти эту правильную сторону, на которой нужно стоять, автоответчик не говорит. Разъяснение спустя сутки дает председатель новой партии "Эстония 200". Они, оказывается, просто хотели привлечь внимание к расколотому эстонскому обществу.
Партия неоднократно говорила о необходимости обучения эстонских и русских детей в одних школах. Активисты русских общин уже заранее могут сказать, к чему такая инициатива привет.
"Если в данный момент мы видим, что на этих картинках часть места для русских, часть для эстонцев, то следующий шаг этой кампании, что русским и нет места в Эстонии. Они хотят объединить эстонские и русские школы путем ликвидации русских школ. Насколько нам известно, если эстонская и русская школы объединяются, то уже через несколько месяцев там перестает проводиться обучение на русском языке", — говорит член правления НКО "Русской школы Эстонии" Алиса Блинцова.
Вопрос об отмене обучения в Эстонии на русском языке уже решен. Об этом в новогоднем обращении официально заявила президент страны. Система образования будет единой – эстоноязычной. Чтобы в стране, где четверть населения русские, у всех были равные права.
Так что новая партия "Эстония 200" со своей шоковой рекламой, получается, в мейнстриме. Привлекают внимание и другие пункты в программе политической силы – дальнейшая интернационализация Эстонии, защита либеральных ценностей и прав сексуальных меньшинств. Ряд местных изданий в качестве потенциальных спонсоров этой новой партии называет фонды Джорджа Сороса.
Добьется ли успеха эта партия в Эстонии, станет известно уже весной. Ну а их провокационные плакаты не продержались и суток. Уже вечером их где-то закрасили краской, где-то заклеили афишами совместного проекта Русского театра и Таллиннского городского театра. Остается надеется, что не последнего в российско-эстонских культурных отношениях.
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