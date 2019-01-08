Экипаж Николаева добился победы на втором этапе ралли-рейда "Дакар"

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева снова добился победы на "Дакаре". На этот раз россиянам не было равных на втором этапе знаменитого ралли-марафона в зачете грузовиков, который в нынешнем году впервые проходит на территории одной страны – Перу.

Наша команда преодолела дистанцию 342 километра за 3 часа 47 минут 51 секунду. На втором месте расположился экипаж голландца Жерара де Роя на Iveco, отставшего от лидера на 2 минуты 39 секунд. Третьим оказался еще один экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова (+5.28).

Напомним, что на первом этапе ралли-рейда "Дакар" экипаж Эдуарда Николаева также финишировал с лучшим временем дня.