Баскетболисты "Локомотива-Кубани" разгромили "Скайлайнерс" в Еврокубке

Баскетболисты краснодарского "Локомотива-Кубани" во Франкфурте-на-Майне оказались сильнее немецкого клуба "Скайлайнерс" в рамках второго тура Кубка Европы. Они разгромили соперника по группе F со счетом 92:69 (22:13, 20:19, 27:20, 23:17).

В составе краснодарцев самым результативным игроком стал Джамел Маклин, набравший 19 очков. У проигравших 15 очков оказались на счету Джейсона Кларка.

В следующем туре, который состоится 16 января, "Локомотив-Кубань" в гостях сразится с еще одним немецким клубом – "Ульмом".